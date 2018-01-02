Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Шарапова обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

В четвертьфинале Шарапова встретится с теннисисткой из Казахстана Зариной Диас.

Ранее Шарапова заявила, что хочет продолжать совершенствоваться независимо от того, кто является её соперником.