Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

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Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Шарапова обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

В четвертьфинале Шарапова встретится с теннисисткой из Казахстана Зариной Диас.

Ранее Шарапова заявила, что хочет продолжать совершенствоваться независимо от того, кто является её соперником.

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