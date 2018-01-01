Шарапова: хочу продолжать совершенствоваться независимо от того, кто мой соперник

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с американкой Элисон Риске во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

«Весьма примечательно было видеть полный стадион на матче первого круга. Каждый следующий матч становится все более тяжёлым. Элисон Риске ранее победила одну из фавориток местных болельщиков, поэтому я знаю, что впереди меня ждёт сложный матч. Я просто хочу играть лучше и продолжать совершенствоваться независимо от того, кто мой соперник с той стороны сетки», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.