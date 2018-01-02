Нурмагомедов и Макгрегор продолжили перепалку в соцсетях

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз ответил на сообщение чемпиона промоушена в лёгком весе Конора Макгрегора в социальных сетях.

Ирландец написал следующее: «Я зарежу твоих домашних питомцев и надену их шкуры на себя как шубу. Я надену это только один раз».

На что Нурмагомедов отреагировал: «Ты можешь купить их в магазине Gucci. Однако в октагоне медведь съест тебя».

Ранее Нурмагомедов ответил на выпад Макгрегора по поводу его бойцовских навыков в поединке с бразильцем Эдсоном Барбозой.

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