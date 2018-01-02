Восемь российских теннисисток входят в топ-100 первой версии Чемпионской гонки WTA в 2018 году

Короткая ссылка
Восемь россиянок входят в топ-100 первой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2018 году.

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Виталия Дьяченко, занимающая наивысшее место среди российских теннисисток, расположилась на 22-й строчке. Вероника Кудерметова и Марта Пайгина делят 40-е место.

В первую сотню также попали Евгения Родина (62), Ольга Дорошина (70), Анна Блинкова (75), Полина Монова (75) и Амина Аншба (91).

На лидирующей позиции оказалась швейцарка Белинда Бенчич, за ней идут китаянка Чжан Шуай и румынка Михаэла Бузарнеску. 

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119