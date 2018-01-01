Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел выездное поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голами за «Детройт» отметились Дилан Ларкин, Франс Нильсен, также дубль в свой актив записал Густав Нюквист.

Автором единственной шайбы «Питтсбурга» стал Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что «Тампа» разгромила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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