Карякин назвал успешным своё выступление на ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал своё выступление на чемпионате мира по блицу, который прошёл в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

«Было приятно стать вторым на чемпионате планеты по блицу. Хотя я рассчитывал защитить титул. После первого дня всё шло по плану, но потом Магнус Карлсен включил какую-то космическую скорость. Тем не менее серебро — это успех», — приводит слова Карякина ТАСС.

Он отметил, что год был тяжёлым и ему было нелегко настроиться на обычный турнирный график после первенства мира.

«К тому же у меня появились новые обязательства. Шахматы вышли на другой уровень, я много работал над популяризацией игры — это сильно мешает постоянной практике. Поэтому мои результаты в классике были просто ужасными», — добавил гроссмейстер.

Ранее сообщалось, что Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу.