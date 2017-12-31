«Тосно» расторг контракты с тренерами Бесчастных и Щербаком

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Футбольный клуб «Тосно» объявил о расторжении контрактов со старшими тренерами Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.

«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Бесчастных вошёл в тренерский штаб «Тосно» летом 2016 года. Щербак начал свою работу в клубе в 2017 году.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» и сборной Болгарии по футболу Благой Георгиев объявил о завершении карьеры.

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