СМИ: Полузащитник «Наполи» может перейти в «Спартак»

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Полузащитник «Наполи» Эмануэле Джаккерини может пополнить ряды московского «Спартака».

Итальянец недоволен недостатком игрового времени в «Наполи», поэтому может дать согласие на переход в «Спартак» к главному тренеру Массимо Каррере, с которым он знаком по работе в сборной Италии и туринском «Ювентусе», сообщает Itasportpress.

32-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах за неаполитанский клуб.

Ранее в Англии сообщили об интересе «Эвертона» к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

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