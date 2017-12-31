СМИ: Полузащитник «Наполи» может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Наполи» Эмануэле Джаккерини может пополнить ряды московского «Спартака».

Итальянец недоволен недостатком игрового времени в «Наполи», поэтому может дать согласие на переход в «Спартак» к главному тренеру Массимо Каррере, с которым он знаком по работе в сборной Италии и туринском «Ювентусе», сообщает Itasportpress.

32-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах за неаполитанский клуб.

Ранее в Англии сообщили об интересе «Эвертона» к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.