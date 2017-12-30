В Англии сообщили об интересе «Эвертона» к полузащитнику «Спартака» Промесу

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Клуб Английской премьер-лиги «Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промесу.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил британский журналист Шейн Бёрнс.

25-летний Промес защищает цвета «Спартака» с августа 2014 года. За это время он принял участие в 101 матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги и отличился в них 53 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что еженедельник «Футбол» назвал Промеса лучшим игроком 2017 года в России.

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