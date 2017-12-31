Американский боец ММА Элленбергер: мало кто в здравом уме согласится драться с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Джо Элленбергер прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Не уверен, что любой здравомыслящий человек и тренерский штаб действительно хочет сразиться с Хабибом после этого боя. Мастерская работа», — написал в Элленбергер в своём Twitter.

31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что Барбоза не соперник Нурмагомедову.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119