Американский боец ММА Элленбергер: мало кто в здравом уме согласится драться с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Джо Элленбергер прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.
«Не уверен, что любой здравомыслящий человек и тренерский штаб действительно хочет сразиться с Хабибом после этого боя. Мастерская работа», — написал в Элленбергер в своём Twitter.
Not sure any sane human and coaching staff is really chomping at the bit to fight Khabib after watching that fight. Masterful work. #UFC219— Joe Ellenberger (@JoeEllenberger) 31 декабря 2017 г.
31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.
Ранее Александр Шлеменко заявил, что Барбоза не соперник Нурмагомедову.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard