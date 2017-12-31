Американский боец ММА Элленбергер: мало кто в здравом уме согласится драться с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Джо Элленбергер прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Не уверен, что любой здравомыслящий человек и тренерский штаб действительно хочет сразиться с Хабибом после этого боя. Мастерская работа», — написал в Элленбергер в своём Twitter.

Not sure any sane human and coaching staff is really chomping at the bit to fight Khabib after watching that fight. Masterful work. #UFC219 — Joe Ellenberger (@JoeEllenberger) 31 декабря 2017 г.

31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что Барбоза не соперник Нурмагомедову.