Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219, который проходит в Лас-Вегасе, США.

Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей со счётом 30:25, 30:25 и 30:24. Она стала для россиянина 25-й в карьере. Ранее сообщалось, что футболисты махачкалинского футбольного клуба «Анжи» выразили поддержку Нурмагомедову в преддверии боя с Барбозой.