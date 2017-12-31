Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219, который проходит в Лас-Вегасе, США.
Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей со счётом 30:25, 30:25 и 30:24.
Она стала для россиянина 25-й в карьере.
Ранее сообщалось, что футболисты махачкалинского футбольного клуба «Анжи» выразили поддержку Нурмагомедову в преддверии боя с Барбозой.
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