Футболисты «Анжи» поддержали Нурмагомедова накануне поединка с Барбозой

Игроки клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» поддержали отечественного бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова накануне поединка с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой, который состоится в воскресенье, 31 декабря, в США.

«Хабиб, мы долго ждали твоего возвращения! Все мы верили, что ты преодолеешь все препятствия и в очередной раз докажешь всему миру, что ты лучший и непобедимый боец. Завтра тебе предстоит непростой бой, но все мы верим в тебя и желаем тебе победы», — сказано в обращении к Нурмагомедову, опубликованном на странице «Анжи» в социальной сети Instagram.

Публикация от Анжи (@fc_anji_ru_official) Дек 30, 2017 at 7:16 PST

Ранее сообщалось, что накануне боя с Барбозой у Нурмагомедова родился сын.