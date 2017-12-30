Футболисты «Анжи» поддержали Нурмагомедова накануне поединка с Барбозой

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Игроки клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» поддержали отечественного бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова накануне поединка с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой, который состоится в воскресенье, 31 декабря, в США.

«Хабиб, мы долго ждали твоего возвращения! Все мы верили, что ты преодолеешь все препятствия и в очередной раз докажешь всему миру, что ты лучший и непобедимый боец. Завтра тебе предстоит непростой бой, но все мы верим в тебя и желаем тебе победы», — сказано в обращении к Нурмагомедову, опубликованном на странице «Анжи» в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что накануне боя с Барбозой у Нурмагомедова родился сын.

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