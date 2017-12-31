Шлеменко: Барбоза не соперник Нурмагомедову
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.
«Всё получилось, как я и думал. Барбоза ему не соперник, такого бойца, как Нурмагомедов, нельзя вырубить с «вертушки». Результатом стала уверенная победа Хабиба, с чем я всех и поздравляю», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.
Ранее сообщалось, когда может состояться следующий бой Нурмагомедова в UFC.
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