Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда может состояться следующий бой Хабиба в UFC

Менеджер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда может пройти следующий бой россиянина в UFC.

«Бой с Тони Фергюсоном не подтверждён. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведёт в апреле, Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов ещё один бой провести прямо сейчас», — приводит слова менеджера ТАСС.

31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб закончил бой с Барбозой без синяков.