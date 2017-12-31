Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда может состояться следующий бой Хабиба в UFC

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Менеджер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда может пройти следующий бой россиянина в UFC.

«Бой с Тони Фергюсоном не подтверждён. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведёт в апреле, Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов ещё один бой провести прямо сейчас», — приводит слова менеджера ТАСС.

31 декабря Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб закончил бой с Барбозой без синяков.

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