Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб закончил бой с Барбозой без синяков

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу сына над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Хабиб провёл бой с Барбозой, как и планировали: под прессингом, показывая ударную технику. Хабиб показал, что тоже умеет драться как на руках, так и ногами, контролировать внизу и добивать разными способами. Он показывал всё, что может. Бразилец ничего особенного не показал, хотя он попал по разу с руки и ноги. Хабиб без синяков закончил этот бой», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что если UFC даст ему час отдыха, то он сможет подраться с Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном.