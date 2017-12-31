Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб закончил бой с Барбозой без синяков

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Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу сына над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Хабиб провёл бой с Барбозой, как и планировали: под прессингом, показывая ударную технику. Хабиб показал, что тоже умеет драться как на руках, так и ногами, контролировать внизу и добивать разными способами. Он показывал всё, что может. Бразилец ничего особенного не показал, хотя он попал по разу с руки и ноги. Хабиб без синяков закончил этот бой», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что если UFC даст ему час отдыха, то он сможет подраться с Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном.

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