Нурмагомедов: если UFC даст мне час отдыха, я смогу подраться с Макгрегором или Фергюсоном

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Если UFC даст мне час на отдых, я без проблем смогу подраться с Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном. Это не проблема. Барбоза — один из лучших ударников в UFC, я дрался с ним все 50 минут, если быть честным, я мог нокаутировать его раньше, но хотел провести весь бой, потому что мой последний поединок состоялся год назад», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.

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