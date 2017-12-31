Нурмагомедов: если UFC даст мне час отдыха, я смогу подраться с Макгрегором или Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

«Если UFC даст мне час на отдых, я без проблем смогу подраться с Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном. Это не проблема. Барбоза — один из лучших ударников в UFC, я дрался с ним все 50 минут, если быть честным, я мог нокаутировать его раньше, но хотел провести весь бой, потому что мой последний поединок состоялся год назад», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC.

"If UFC gives me one hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. No problem." @TeamKhabib wants to fight for the belt in one hour. WUT. #UFC219pic.twitter.com/rZU4FfWzgq — UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC 219.