«Ювентус» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу, Дибала оформил дубль

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде обыграл «Верону» со счётом 3:1.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Пауло Дибала. Ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Блез Матюиди.

Набрав 47 очков, «Ювентус» занимает вторую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. От лидирующего «Наполи» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на один балл.

Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу.