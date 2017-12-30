«Слован» победил «Йокерит» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ в 2017 году

В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2017 году «Слован» из Братиславы на своём льду обыграл финский «Йокерит» со счётом 3:2.