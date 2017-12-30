«Слован» победил «Йокерит» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ в 2017 году
В заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2017 году «Слован» из Братиславы на своём льду обыграл финский «Йокерит» со счётом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились защитник Ник Эберт, а также форварды Юрай Микуш и Патрик Лампер.
Этот успех позволил хоккеистам «Слована» набрать 47 очков и закрепиться на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Йокерит» с 87 баллами в активе идёт третьим.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв отклонил предложение возглавить клуб КХЛ «Авангард» из-за работы в сборной России по хоккею.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.