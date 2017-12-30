СМИ: Воробьёв отклонил предложение возглавить «Авангард» в интересах сборной России по хоккею

Российский тренер Илья Воробьёв отклонил предложение возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что причиной отказа Воробьёва от работы в «Авангарде» стала занятость в тренерском штабе сборной России по хоккею, куда он входит в качестве одного из ассистентов Олега Знарка.

Прежде специалист работал с магнитогорским «Металлургом», который он приводил к победе в плей-офф КХЛ в сезоне-2015/16.

Ранее менеджер «Авангарда» рассказал, когда клуб планирует назначить нового главного тренера.