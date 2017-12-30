Менеджер «Авангарда» рассказал, когда клуб планирует назначить нового главного тренера
Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» может назначить нового главного тренера команды в воскресенье, 31 декабря.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера омского коллектива Виктора Шалаева.
Предыдущим наставником «Авангарда» был белорусский специалист Андрей Скабелка, отправленный в отставку в связи с неудовлетворительными результатами и невысоким качеством игры команды.
Ранее сообщалось, что «Авангард» объявил об отставке Скабелки с должности главного тренера.
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