Менеджер «Авангарда» рассказал, когда клуб планирует назначить нового главного тренера

Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» может назначить нового главного тренера команды в воскресенье, 31 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера омского коллектива Виктора Шалаева.

Предыдущим наставником «Авангарда» был белорусский специалист Андрей Скабелка, отправленный в отставку в связи с неудовлетворительными результатами и невысоким качеством игры команды.

Ранее сообщалось, что «Авангард» объявил об отставке Скабелки с должности главного тренера.