Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Лестер» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Лестер Сити» со счётом 2:1.