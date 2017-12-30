Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Лестер» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Лестер Сити» со счётом 2:1.
Победу команде Юргена Клоппа принёс дубль форварда Мохамеда Салаха, отличившегося на 52-й и 76-й минутах.
Этот успех позволил футболистам «Ливерпуля» набрать 41 очко и закрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы английского чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Сток Сити» в матче чемпионата Англии по футболу.
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