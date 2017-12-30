«Челси» разгромил «Сток Сити» в матче чемпионата Англии по футболу

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В матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле разгромил «Сток Сити» со счётом 5:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились защитники Антонио Рюдигер и Давиде Дзаппакоста, а также полузащитники Дэнни Дринкуотер, Педро и Виллиан.

Этот успех позволил команде Антонио Конте набрать 45 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы английского чемпионата. Идущий третьим «Манчестер Юнайтед» футболисты «Челси» опережают на два очка.

Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа хочет перейти в испанский «Реал».

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