СМИ: Куртуа заявил о своём желании перейти в «Реал»

Голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа признался руководству клуба, что хочет перейти в состав мадридского «Реала».

Об этом сообщает AS.

Отмечается, что бельгийский голкипер открыто заявил руководству «Челси» о желании покинуть клуб и перебраться в «Реал».

В настоящее время «Челси» ведёт переговоры с Куртуа о продлении контракта, который истекает по окончании сезона-2018/19, однако соглашение на данный момент не достигнуто.

25-летний голкипер ранее выступал за бельгийский «Генк» и испанский «Атлетико». В составе «Челси» он провёл 135 матчей.

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