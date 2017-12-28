СМИ: «Ювентус» назвал сумму, за которую готов продать Дибалу

Туринский «Ювентус» озвучил сумму, за которую готов расстаться с аргентинским нападающим клуба Пауло Дибалой.

По информации Corriere della Sera, «Ювентус» не намерен отпускать футболиста менее чем за €150 млн.

Отмечается, что в услугах форварда заинтересованы испанские «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед».

24-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне спортсмен провёл за клуб 25 матчей и забил 15 мячей.

Ранее сообщалось, что гол Дибалы помог «Ювентусу» выйти в 1/4 финала Кубка Италии.