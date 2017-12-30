Устюгов о победе в спринте на «Тур де Ски»: надо выходить и бороться до конца

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в спринте на этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

«Я очень рад сегодня выиграть. Вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжными гонками в стране. Надо выходить и бороться до конца, стараться побеждать», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Устюгов побил рекорд Александра Легкова по количеству побед на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди россиян.