Устюгов о победе в спринте на «Тур де Ски»: надо выходить и бороться до конца

Короткая ссылка
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в спринте на этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

«Я очень рад сегодня выиграть. Вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжными гонками в стране. Надо выходить и бороться до конца, стараться побеждать», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Устюгов побил рекорд Александра Легкова по количеству побед на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди россиян.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119