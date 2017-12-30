Фигуристка Тотьмянина получила травму на новогоднем шоу

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время выступления на новогоднем шоу, сообщают «Дни.ру».

Как отмечается, Тотьмянина была срочно доставлена в больницу, где медики провели операцию. 

Спортсменка принесла извинения зрителям и коллегам по шоу за сложившиеся обстоятельства.

«Хочу извиниться перед нашей командой и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живём дальше», — написала она в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что у фигуриста Никиты Кацалапова диагностирован разрыв связки голеностопа правой ноги.

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