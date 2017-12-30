«Колорадо» одержал победу над «Торонто» в матче НХЛ, на счету Задорова два очка

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«Колорадо Эвеланш» дома победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон (12-я минута), Микко Рантанен (31-я минута) и Александр Керфут (45-я минута). Победу хозяевам принёс гол Джей Ти Комфера (64-я минута). Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отдал два результативных паса.

За «Торонто» шайбы забросили Доминик Мур (15-я минута), Роман Полак (35-я минута) и Джеймс ван Римсдайк (59-я минута).

«Коламбус Блю Джекетс» в другом мачте дня потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 4:5, форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал одно очко.

Ранее два очка Никиты Кучерова не помогли «Тампа-Бэй» одолеть «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.

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