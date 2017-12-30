Два очка Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Филадельфию» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил дома «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Филадельфии» отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбер (31-я минута), Шон Кутюрье (40-я минута), Брэндон Мэннинг (42-я минута) и Валттери Фильппула (60-я минута).

За «Тампу» шайбы забросили Стивен Стэмкос (8-я минута), Брейден Пойнт (36-я минута) и Тайлер Джонсон (49-я минута). Российский форвард Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

В других матчах дня «Анахайм Дакс» одолел «Калгари Флэймз» со счётом 2:1, «Детройт Ред Уингз» в серии буллитов переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2, а «Баффало Сэйбрз» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Радулова принёс победу «Даллас Старз» над «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ.