Дубль Радулова принёс победу «Далласу» над «Сент-Луисом» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Далласа».
В составе победителей отличились Маттиас Янмарк (24-я минута), Джейми Бенн (56-й минута) и дважды Александр Радулов (58-я и 59-я минуты). Россиянин Радулов был признан первой звездой матча.
There's simply no denying that @RADUL22 likes to score. pic.twitter.com/6LpK8tT7zP— NHL (@NHL) 30 декабря 2017 г.
За «Сент-Луис» шайбы забрасывали Владимир Тарасенко (44-я минута) и Тейдж Томпсон (45-я минута). Российский форвард Тарасенко прервал свою пятиматчевую безголевую серию.
В других матчах дня «Чикаго Блэкхоукс» дожал в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3, «Миннесота Уайлд» переиграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:2, «Питтсбург Пингвинз» уступил «Каролина Харрикейнз» — 1:2.
Ранее хоккеист «Чикаго» Артём Анисимов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс».