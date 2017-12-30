Дубль Радулова принёс победу «Далласу» над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Далласа».

В составе победителей отличились Маттиас Янмарк (24-я минута), Джейми Бенн (56-й минута) и дважды Александр Радулов (58-я и 59-я минуты). Россиянин Радулов был признан первой звездой матча.

За «Сент-Луис» шайбы забрасывали Владимир Тарасенко (44-я минута) и Тейдж Томпсон (45-я минута). Российский форвард Тарасенко прервал свою пятиматчевую безголевую серию.

В других матчах дня «Чикаго Блэкхоукс» дожал в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3, «Миннесота Уайлд» переиграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:2, «Питтсбург Пингвинз» уступил «Каролина Харрикейнз» — 1:2.

Ранее хоккеист «Чикаго» Артём Анисимов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс».