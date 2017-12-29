Хоккеист «Чикаго» Анисимов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера»

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Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Ванкувер Кэнакс».

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Отмечается, что Анисимов получил повреждение в начале первого периода встречи, после чего больше не возвращался на лёд.

Характер травмы и сроки восстановления хоккеиста не сообщаются.

В сезоне-2017/18 Анисимов набрал 18 (13 + 5) очков в 36 матчах.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон получил перелом ноги после попадания шайбы, брошенной одноклубником.

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