Хоккеист «Коламбуса» получил перелом ноги после попадания шайбы, брошенной одноклубником

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Американский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с клубом «Филадельфия Флайерз».

Шайба попала Аткинсону в ногу после броска одноклубника Сета Джонса. В результате хоккеист получил перелом ноги, сообщает The Athletic.

В ближайшие дни спортсмен будет прооперирован. Восстановление займёт от четырёх до шести недель.

Ранее главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок сообщил, что российский защитник команды Никита Зайцев пропустит из-за травмы не менее двух недель.

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