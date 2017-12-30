Сборная России по теннису проиграла команде США на Кубке Хопмана

Сборная России по теннису уступила команде США в первом туре группового этапа Кубка Хопмана.

Карен Хачанов в двух сетах проиграл Джеку Соку со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, уступила Коко Вандевеге со счётом 3:6, 3:6.

В миксте пара Хачанов — Павлюченкова переиграли Сок — Вандевеге в трёх сетах (3:4, 4:1, 4:2).

Итоговый счёт в матче — 2:1 в пользу американцев.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Швейцарии, за которую выступают Роджер Федерер и Белинда Бенчич.

Ранее Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала Роджера Федерера лучшим спортсменом 2017 года.