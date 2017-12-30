ЦСКА переиграл в гостях «Басконию» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу в гостях над «Басконией» в матче 15-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Итоговый счёт встречи — 81:90 в пользу армейцев.

У ЦСКА самым результативным стал разыгрывающий Серхио Родригес (25 очков).

В составе «Басконии» 20 баллов за результативность набрал форвард Торнике Шенгелия.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице. После 15 туров в активе ЦСКА 12 побед при трёх поражениях. У «Басконии» семь побед при восьми поражениях.

Ранее команда «Химки» уступила «Барселоне» в баскетбольной Евролиге.