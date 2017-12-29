«Химки» уступили «Барселоне» в баскетбольной Евролиге

Подмосковные «Химки» на своей площадке потерпели поражение от каталонской «Барселоны» в матче 15-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Итоговый счёт встречи — 65:79.

У «Химок» самым результативным стал разыгрывающий Алексей Швед (22 очка).

В составе «Барселоны» по 12 баллов набрали Виктор Клавер, Кевин Серафин и Анте Томич.

После 15 туров в активе «Химок» восемь побед при семи поражениях. У «Барселоны» пять побед при 10 поражениях.

Ранее определились соперники «Локомотива-Кубани», «Зенита» и УНИКСа по топ-16 баскетбольного Еврокубка.