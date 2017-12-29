СКА крупно уступил минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Санкт-петербургский СКА в гостях потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.