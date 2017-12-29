СКА крупно уступил минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

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Санкт-петербургский СКА в гостях потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 6:3.

У «Динамо» отличились Марк-Андре Граньяни (23-я минута), Джек Скилле (24-я минута), Евгений Ковыршин (24-я минута), Джастин Фонтейн (26-я минута), Александр Павлович (58-я минута) и Виктор Хауден (59-я минута).

В составе СКА голами отметились Егор Яковлев (3-я минута), Сергей Широков (38-я минута) и Сергей Плотников (59-я минута).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ (114 очков), «Динамо» расположилось на 10-м месте (61 очко).

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова принесла московскому ЦСКА победу над тольяттинской «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.

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