СКА крупно уступил минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ
Встреча завершилась со счётом 6:3.
У «Динамо» отличились Марк-Андре Граньяни (23-я минута), Джек Скилле (24-я минута), Евгений Ковыршин (24-я минута), Джастин Фонтейн (26-я минута), Александр Павлович (58-я минута) и Виктор Хауден (59-я минута).
В составе СКА голами отметились Егор Яковлев (3-я минута), Сергей Широков (38-я минута) и Сергей Плотников (59-я минута).
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ (114 очков), «Динамо» расположилось на 10-м месте (61 очко).
Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова принесла московскому ЦСКА победу над тольяттинской «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.