Нурмагомедов задумывается о смене весовой категории
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что раздумывает о возможной смене весовой категории.
Как сообщил Нурмагомедов MMA Weekly, он планирует перейти в полулёгкий вес, отметив, что подобная возможность стала рассматриваться после успешной сгонки веса к поединку против бразильца Эдсона Барбозы.
«Мы видим, сколько бойцов, сходных со мной по весу, выступают в полулёгкой весовой категории. Было бы здорово стать чемпионом в двух дивизионах сразу», — добавил Нурмагомедов.
Бой между Нурмагомедовым и Барбозой пройдёт 31 декабря на шоу UFC 219 в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов оказался тяжелее Барбозы в преддверии боя.
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