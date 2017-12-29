Нурмагомедов задумывается о смене весовой категории

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что раздумывает о возможной смене весовой категории.

Как сообщил Нурмагомедов MMA Weekly, он планирует перейти в полулёгкий вес, отметив, что подобная возможность стала рассматриваться после успешной сгонки веса к поединку против бразильца Эдсона Барбозы.

«Мы видим, сколько бойцов, сходных со мной по весу, выступают в полулёгкой весовой категории. Было бы здорово стать чемпионом в двух дивизионах сразу», — добавил Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Барбозой пройдёт 31 декабря на шоу UFC 219 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов оказался тяжелее Барбозы в преддверии боя.