«Автомобилист» переиграл московское «Динамо» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Итоговый счёт встречи — 4:3.
У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7-я минута), Александр Торченюк (10-я минута) и Николай Тимашов (26-я минута).
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Александр Петунин (4-я минута), Игорь Игнатушкин (42-я минута) и Никита Комаров (43-я минута).
«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ (83 очка), «Динамо» расположилось на седьмом месте на Западе (69 очков).
Ранее сообщалось, что омский «Авангард» на своей площадке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в овертайме.