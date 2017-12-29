«Автомобилист» переиграл московское «Динамо» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Итоговый счёт встречи — 4:3.

У «Автомобилиста» отличились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7-я минута), Александр Торченюк (10-я минута) и Николай Тимашов (26-я минута).

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Александр Петунин (4-я минута), Игорь Игнатушкин (42-я минута) и Никита Комаров (43-я минута).

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ (83 очка), «Динамо» расположилось на седьмом месте на Западе (69 очков).

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» на своей площадке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в овертайме.