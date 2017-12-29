«Авангард» уступил «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ

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Омский «Авангард» на своём льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.

У «Авангарда» отличились Ансель Галимов (27-я минута) и Дмитрий Кугрышев (34-я минута).

В составе «Нефтехимика» голами отметились Дамир Шарипзянов (12-я минута) и Павел Куликов (16-я минута).

В овертайме победную шайбу забросил игрок «Нефтехимика» Андрей Нестрашил.

«Нефтехимик» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (82 балла), «Авангард» расположился на пятой строчке (74 очка).

Ранее сообщалось, что гол Даниса Зарипова не спас казанский «Ак Барс» от разгромного поражения от новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.

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