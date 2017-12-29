Самый молодой комментатор в истории федеральных СМИ отработает на матче «Интер» — «Лацио» по футболу

Встречу 19-го тура чемпионата Италии по футболу между миланским «Интером» и римским «Лацио» прокомментирует самый молодой комментатор в истории федеральных СМИ Иван Чернышёв.

Об этом сообщается на официальном сайте «Матч ТВ».

Возраст Чернышёва на момент матча «Интер» — «Лацио» составит 18 лет. До этого самым молодым комментатором в истории федеральных СМИ являлся Павел Занозин, впервые отработавший на спортивном мероприятии в 19-летнем возрасте.

Матч 19-го тура «Интер» — «Лацио» пройдёт 30 декабря на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что журналисты итальянского телеканала Rai Sport объявили забастовку из-за прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.