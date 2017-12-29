Российские спортсмены примут участие в параде на церемонии открытия ОИ-2018

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что российские спортсмены примут участие в параде на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхёнчхане», — заявил Жуков ТАСС. По его словам, россияне пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпиаде-2018.