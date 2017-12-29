Российские спортсмены примут участие в параде на церемонии открытия ОИ-2018
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что российские спортсмены примут участие в параде на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхёнчхане», — заявил Жуков ТАСС.
По его словам, россияне пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпиаде-2018.
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