Международная федерация санного спорта рассмотрит дела Демченко и Ивановой 2 января

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Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) рассмотрит дела пожизненно отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК) саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой в начале января.

Как сообщила «Р-Спорту» глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, заседание антидопинговой комиссии FIL по делам российских спортсменов пройдёт 2 января в Кёнигзее.

Ранее сообщалось, что ФССР подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делам Демченко и Ивановой в начале января.

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