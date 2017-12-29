Апелляции в CAS по делам саночников Демченко и Ивановой будут поданы в начале января

Стала известна дата подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать результаты российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Об этом «Р-Спорту» сообщила глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

По её словам, апелляция на решение МОК о пожизненном отстранении и аннулировании результатов Демченко и Ивановой будет подана в первых числах января.

Президент ФССР отметила, что в настоящее время апелляция находится в стадии подготовки.

Ранее Иванова рассказала, как изменилось отношение зарубежных спортсменов после решения комиссии МОК.