Саночница Иванова рассказала об отношении зарубежных спортсменов после решения МОК

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Российская саночница Татьяна Иванова рассказала, как изменилось отношение зарубежных спортсменов после решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о её пожизненном отстранении от Олимпиад и лишении наград Игр-2014 в Сочи.

«В санном спорте такого нет. Никаких претензий нам никто не предъявлял. Тем не менее канадцы и американцы стали относиться хуже. Бывает, бросают косые взгляды. Не знаю, может, между собой они нас и обсуждают, но по крайней мере в лицо никто ничего не говорил. А так — перед заседанием в Лозанне некоторые даже подходили и поддерживали, например итальянцы. Альберту Демченко успеха желали американцы», — рассказала Иванова RT.

Она отметила, что не собирается сдавать в МОК свою серебряную медаль Игр в Сочи.

«Я её честно заработала. Пусть делают дубликат. А я за свою награду ещё поборюсь», — добавила спортсменка.

Ранее Иванова рассказала, что некоторые члены комиссии МОК на заседании спали.

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