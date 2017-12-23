Саночница Иванова рассказала об отношении зарубежных спортсменов после решения МОК

Российская саночница Татьяна Иванова рассказала, как изменилось отношение зарубежных спортсменов после решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о её пожизненном отстранении от Олимпиад и лишении наград Игр-2014 в Сочи.

«В санном спорте такого нет. Никаких претензий нам никто не предъявлял. Тем не менее канадцы и американцы стали относиться хуже. Бывает, бросают косые взгляды. Не знаю, может, между собой они нас и обсуждают, но по крайней мере в лицо никто ничего не говорил. А так — перед заседанием в Лозанне некоторые даже подходили и поддерживали, например итальянцы. Альберту Демченко успеха желали американцы», — рассказала Иванова RT.

Она отметила, что не собирается сдавать в МОК свою серебряную медаль Игр в Сочи.

«Я её честно заработала. Пусть делают дубликат. А я за свою награду ещё поборюсь», — добавила спортсменка.

Ранее Иванова рассказала, что некоторые члены комиссии МОК на заседании спали.