Саночница Иванова рассказала, что некоторые члены комиссии МОК на заседании спали

Российская саночница Татьяна Иванова заявила, что некоторые члены комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) спали прямо во время слушаний по делам спортсменов.

«Одна женщина сидела в кресле и откровенно похрапывала. Потом она проснулась, попила кофе и снова уснула. Самое забавное, что во время обеда она прибежала к еде самой первой. Мы с Альбертом Демченко ещё шутили, мол, человек отдохнул, а теперь проголодался», — рассказала Иванова RT.

Она отметила, что до последнего верила в положительный вердикт МОК

«Сани — не такой вид спорта, в котором имеет смысл употреблять запрещённые вещества! Нас ведь и Международная федерация санного спорта (FIL) поддержала. Там тоже говорили, что никакого допинга не могло быть. Увы, в МОК даже их голоса не услышали», — добавила спортсменка.

22 декабря МОК отстранил Демченко и Иванову, а также ещё девять российских спортсменов от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказала мнение, что FIL примет решение по Демченко и Ивановой до старта этапа Кубка мира в Германии.