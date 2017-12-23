Саночница Иванова рассказала, что некоторые члены комиссии МОК на заседании спали

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Российская саночница Татьяна Иванова заявила, что некоторые члены комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) спали прямо во время слушаний по делам спортсменов.

«Одна женщина сидела в кресле и откровенно похрапывала. Потом она проснулась, попила кофе и снова уснула. Самое забавное, что во время обеда она прибежала к еде самой первой. Мы с Альбертом Демченко ещё шутили, мол, человек отдохнул, а теперь проголодался», — рассказала Иванова RT.

Она отметила, что до последнего верила в положительный вердикт МОК

«Сани — не такой вид спорта, в котором имеет смысл употреблять запрещённые вещества! Нас ведь и Международная федерация санного спорта (FIL) поддержала. Там тоже говорили, что никакого допинга не могло быть. Увы, в МОК даже их голоса не услышали», — добавила спортсменка.

22 декабря МОК отстранил Демченко и Иванову, а также ещё девять российских спортсменов от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказала мнение, что FIL примет решение по Демченко и Ивановой до старта этапа Кубка мира в Германии.

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