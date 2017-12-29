Тренер команды Моисеевой заявил, что его подопечные способны завоевать медаль по кёрлингу на ОИ-2018

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Сергей Беланов, тренер команды скипа Виктории Моисеевой, заявил, что его подопечные способны завоевать медаль по кёрлингу на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Прогнозы в спорте не дело тренеров, наша задача — готовить команду. Но с учётом того, что мы прекрасно знаем всех наших соперников, могу сказать, что у нас есть реальные шансы побороться за медали. Поэтому задача — попасть в призёры и бороться за самое высокое место», — приводит слова Беланова ТАСС.

Наставник также отметил, что его команда второй год подряд является лидером российского женского кёрлинга.

Ранее команда, в составе которой выступают Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва, Юлия Портунова и скип Виктория Моисеева, завоевала право участвовать в ОИ-2018.

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