Команда Моисеевой по кёрлингу выступит на ОИ-2018 в Пхёнчхане

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Команда скипа Виктории Моисеевой выиграла отборочный турнир на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Команда Моисеевой по итогам пяти матчей одержала победу над командой Анны Сидоровой.

Пятая встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу коллектива во главе с Моисеевой, а общий счёт противостояния стал 4:1.

Команда Моисеевой предстанет на ОИ-2018 в статусе нейтральных атлетов из России.

Ранее команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой в четвёртом матче отбора по кёрлингу на Олимпиаду. 

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