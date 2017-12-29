Команда Моисеевой по кёрлингу выступит на ОИ-2018 в Пхёнчхане

Команда скипа Виктории Моисеевой выиграла отборочный турнир на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Команда Моисеевой по итогам пяти матчей одержала победу над командой Анны Сидоровой.

Пятая встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу коллектива во главе с Моисеевой, а общий счёт противостояния стал 4:1.

Команда Моисеевой предстанет на ОИ-2018 в статусе нейтральных атлетов из России.

Ранее команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой в четвёртом матче отбора по кёрлингу на Олимпиаду.