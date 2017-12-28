Команда Моисеевой обыграла команду Сидоровой в четвёртом матче отбора по кёрлингу на ОИ-2018

Команда скипа Виктории Моисеевой одержала победу на командой Анны Сидоровой в четвёртом матче отборочного турнира по кёрлингу за право представлять Россию на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 9:6. Серия продлится до четырёх побед. Команда Моисеевой лидирует — 3:1. Пятый матч состоится 29 декабря. Турнир является отборочным к ОИ-2018 — по итогам противостояния двух команд определится та, которая будет участвовать в Играх в Пхёнчхане. Ранее сообщалось, что российских болельщиков тщательно проинструктируют перед ОИ-2018.