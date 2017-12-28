Российских болельщиков тщательно проинструктируют перед ОИ-2018

Директор Совета содействия Олимпийского комитета России (ОКР) Олег Румянцев сообщил, что российские болельщики, которые приедут на Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан, будут тщательно проинструктированы, как вести себя на спортивных аренах.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш Дом болельщика стал центром, объединяющим всех представителей России в Корее: спортсменов, тренеров и фанатов», — приводит слова Румянцева «Р-Cпорт».

Он отметил, что ОКР не может гарантировать, что кто-то из фанатов в азарте соревнований не захочет протянуть на финише российский флаг своему спортсмену, тем самым вынудив его нарушить установленные Международным олимпийским комитетом правила.

«В связи с этим мы планируем вести в Доме болельщика очень серьёзную разъяснительную работу. Ведь все мы, так или иначе, заинтересованы в том, чтобы Россия как можно быстрее вернулась в олимпийскую семью», — добавил директор Совета содействия ОКР.

Дом российских болельщиков будет базироваться в прибрежном кластере Пхёнчхана, в пешей доступности от Олимпийского парка, где пройдут соревнования по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, конькобежному спорту и кёрлингу.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится забег в поддержку российских спортсменов — участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.