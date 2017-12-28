В Москве состоится забег в поддержку российских спортсменов — участников Олимпийских игр в Пхёнчхане

В Москве состоится забег в поддержку российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«10 февраля, в первый день розыгрыша медалей на Олимпийских играх в Пхёнчхане, в парке Победы пройдёт забег в поддержку российских олимпийцев! Дистанция основного забега — 5 км, детского — 500 м. Здесь не будет политики. Здесь будет важно только одно: если ты поддерживаешь российских спортсменов, ты должен быть с нами», — говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады-2018 ожидают участия более 200 спортсменов из России.