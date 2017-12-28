Организаторы Олимпиады-2018 ожидают участия более 200 спортсменов из России
Президент оргкомитета Олимпиады 2018 года Ли Хи Бом ожидает, что на Игры в Пхёнчхане приедут более 200 российских спортсменов.
«Мы предполагаем, что в Южную Корею приедут примерно 210 российских атлетов. Оргкомитет готов поддерживать россиян с первого до последнего дня их пребывания, как и любых других спортсменов», — приводит слова Ли Хи Бома Yonhap.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан.
Ранее сообщалось, что российские бобслеисты и скелетонисты планируют приехать на ОИ в Пхёнчхан 5 февраля.
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